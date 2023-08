Cem Uzan 100 bin euro ödüllü after parti veriyor. Partinin yerini açıkladı ve “Hadi sen de katıl” dedi

Editör: Özlem Kıral

Paris’te yaşayan İş insanı ve Genç Parti eski Genel Başkanı Cem Uzan Fransa’nın Monaco kentinde gençlere yönelik after party düzenleyeceğini söyledi.

Uzan partiyi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Düzenlenen partinin ise 100 bin Euro ödüllü after party olduğunu açıkladı.

"İstediniz yapıyorum. Cem Uzan after party Monaco" diyen Uzan, videoda "Hayal et, çılgınca hayal et. Hayallerinin ötesinde hayal et. Bütün masrafların benden, vizen benden katılması senden. Büyük ödül 100 bin euro, var mısın? Hadi gel katıl Monaco'da birlikte partileyelim" dedi.

Videoda ayrıca "Olay yaratacak bu reality show'da 20 genç ve güzel kadını, karizmatik 5 erkeği hayal edemeyecekleri bir yaşam ve aşk hikayesi bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Uzan paylaşımı kısa süre sonra sildi.