Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması

Galatasaray, Cem Uzan'ın takıma sponsor olacağı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması

Galatasaray, Cem Uzan'ın yeni şirketiyle sponsor olacağına dair iddialar üzerine bir paylaşımda bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır."

NE OLMUŞTU?
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan'ın Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi hazırladığı belirtilmişti.

Uzan'ın teklifini Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup ilettiği iddia edilmişti.

Cem Uzan sosyal medyadan Ural Aküzüm ile fotoğraf paylaşıp, "Sevgili kardeşim Ural ile Galatasaray ve Icardi konuşurken. Icardi gelmeli. Şampiyonlar Ligi gelmeli. Biz bunu yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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