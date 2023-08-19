Cem Uzan’ın After Parti’sine katılma ücreti ortaya çıktı. Seni uyanık senii

Gençler için Monaco’da 100 bin Euro ödüllü ‘after party’ düzenleyeceğini açıklayan ve “Bütün masrafların benden” diyen Cem Uzan’ın 50 Euro’luk bir katılım ücreti istediği ortaya çıktı.

Cem Uzan’ın After Parti’sine katılma ücreti ortaya çıktı. Seni uyanık senii

Editör: Özge Ceren Çimen

Paris’te yaşayan İş insanı ve Genç Parti eski Genel Başkanı Cem Uzan Fransa’nın Monaco kentinde gençlere yönelik 'after party' düzenleyeceğini duyurmuştu. Organizasyonu yayınladığı Youtube videsounda duyuran Uzan’ın düzenlediği ‘reality show'da 20 ‘genç ve güzel’ kadını, ‘karizmatik’ 5 erkeği hayal edemeyecekleri bir yaşam ve aşk hikayesi bekliyor" vaadi verilmişti.

Uzun süredir Paris'te yaşayan iş insanı ve Genç Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Uzan, Monoca'da gençlere yönelik after party düzenleyeceğini, paylaştığı videoyla duyurdu.

Gençlere “Hayallerinin ötesinde hayal et, bütün masrafların benden, vizen benden, katılmak senden” diyen Cem Uzan’ın başvuru formunun sonunda 50 Euro katılım ücreti istemesi tartışma yarattı.

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