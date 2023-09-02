Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı

Genç Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Cem Uzan Ensonhaber YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Moderatör İlker Koç'un "Türkiye'de en çok ne yapmak istiyorsunuz" sorusuna yanıt veren Cem Uzan, en çok torunlarıyla birlikte Galatasaray maçına gitmek istediğini açıkladı.

"ÇOK ÖZLEDİM" DEDİ VE AĞLADI

Cem Uzan bu sözleri söylerken ise gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Uzan'ın açıklamaları: Türkiye’de en çok Galatasaray maçına gitmeyi özledim. Türkiye ilk geldiğimde torunlarımla bir Galatasaray maçına gitmeyi isterim. Bakalım alın yazısı, kader bize neler yaşatacak. Ben ümitliyim inanıyorum.