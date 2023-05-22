Cem Yılmaz "Sürpriz" diyerek ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı

Cem Yılmaz, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısında bulunmuştu. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı çağrıyı alıntılayarak ikinci turda da Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini bildirdi. Yılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“Sürpriz ! 2. turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın .Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin tesekkür ediyorum. ”