Cem Yılmaz'ı duygulandıran hediye. Ünlü komedyen 22 yıl öncesine gitti

Uzun yıllardır sahnelerde olan ve yaptığı işlerle kendisinden söz ettirmeye devam eden Cem Yılmaz, oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın hediyesiyle 22 yıl öncesine gitti.

Cem Yılmaz'ı duygulandıran hediye. Ünlü komedyen 22 yıl öncesine gitti

Yaptığı stand-up şovlarla Cem Yılmaz markasını oluşturan ve yıllar içerisinde çektiği filmler ve sergilediği şovlarla kariyerinde önemli adımlar atan Cem Yılmaz, yıllar önceki sahne şovları sırasında giydiği ayakkabılar kendisine hediye edilince duygusal anlar yaşadı.

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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan tarafından kendisine yapılan bu jesti Instagram hesabından paylaşan Yılmaz, elindeki ayakkabılarla objektife gülümserken paylaşımının altına şu notu düştü:

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"Sevgili abim Hamdi Alkan 2001 yılında oyun afişimdeki ayakkabılarımı 22 sene sonra bana hediye etti.

Ha bir de o dönemki siyah t-shirt'üm... Kendisi önemli bir koleksiyonerdir bilirsiniz. Yaşa Kral"

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