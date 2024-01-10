Cem Yılmaz sahnelere dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Cem Yılmaz sahnelere dönüyor
Cem Yılmaz, 4 yıl sonra ‘CMXXIV’ adını verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle 7 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşacak.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde izleyici karşısına yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmlerle ve diziyle izleyici karşısına çıktı.

4 yıldır sahnelerden uzak kalan ve son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz, ‘CMXXIV’ adını verdiği yeni gösterisi ise izleyicilerle buluşacak.

SATIŞA ÇIKTI

Gösteri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 7 Şubat’tan itibaren izlenebilecek.

Cem Yılmaz’ın yeni gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açıldı.

BİLET FİYATLARI

Gösterideki bilet fiyatları ise şu şekilde;

  • VIP - 4.400 TL

  • 1. Kategori - 1.980 TL

  • 2. Kategori - 1.450 TL

  • 3. Kategori - 1.200 TL

  • 4. Kategori - 900 TL

  • 5. Kategori - 700 TL

  • 6. Kategori - 495 TL

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin çok hızlı şekilde tükendiğini yazdı.

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