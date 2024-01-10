Cem Yılmaz sahnelere dönüyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde izleyici karşısına yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmlerle ve diziyle izleyici karşısına çıktı.
4 yıldır sahnelerden uzak kalan ve son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz, ‘CMXXIV’ adını verdiği yeni gösterisi ise izleyicilerle buluşacak.
SATIŞA ÇIKTI
Gösteri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 7 Şubat’tan itibaren izlenebilecek.
Cem Yılmaz’ın yeni gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açıldı.
BİLET FİYATLARI
Gösterideki bilet fiyatları ise şu şekilde;
VIP - 4.400 TL
1. Kategori - 1.980 TL
2. Kategori - 1.450 TL
3. Kategori - 1.200 TL
4. Kategori - 900 TL
5. Kategori - 700 TL
6. Kategori - 495 TL
BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ
Sosyal medyada ise birçok kullanıcı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin çok hızlı şekilde tükendiğini yazdı.