Cem Yılmaz sahnelere dönüyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son dönemde izleyici karşısına yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmlerle ve diziyle izleyici karşısına çıktı.

4 yıldır sahnelerden uzak kalan ve son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz, ‘CMXXIV’ adını verdiği yeni gösterisi ise izleyicilerle buluşacak.

SATIŞA ÇIKTI

Gösteri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 7 Şubat’tan itibaren izlenebilecek.

Cem Yılmaz’ın yeni gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açıldı.

BİLET FİYATLARI

Gösterideki bilet fiyatları ise şu şekilde;

VIP - 4.400 TL

1. Kategori - 1.980 TL

2. Kategori - 1.450 TL

3. Kategori - 1.200 TL

4. Kategori - 900 TL

5. Kategori - 700 TL

6. Kategori - 495 TL

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin çok hızlı şekilde tükendiğini yazdı.