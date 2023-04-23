Dijital bir platform için yaptığı proje ile adından söz ettiren Cem Yılmaz, uzunca bir süredir sinema perdelerinden uzak olsa da takipçileriyle etkileşim halinde kalmayı başarıyor.

Kimi zaman dijital kanal projesi kimi zaman da bir reklam filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz son olarak doğum günü paylaşımı ile sevenleriyle buluştu.

23 Nisan doğumlu olan başarılı komedyen 50. yaşına girdiği bu özel günde Instagram hesabından dikkat çeken satırlar paylaştı.

Yeni yaşına dair dileğini de paylaşan Cem Yılmaz şunları yazdı:

"Bugün benim doğum günüm.50 yaşındayım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, Cumhuriyetimizin 100. yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim"