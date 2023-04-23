Cem Yılmaz'dan 50. yaş dileği. 23 Nisan'ı ve doğum gününü kutladı

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarını azaltan Cem Yılmaz, yeni yaşı için bir istisna yaptı ve sosyal medya hesabından bir doğum günü paylaşımına imza attı.

Cem Yılmaz'dan 50. yaş dileği. 23 Nisan'ı ve doğum gününü kutladı

Dijital bir platform için yaptığı proje ile adından söz ettiren Cem Yılmaz, uzunca bir süredir sinema perdelerinden uzak olsa da takipçileriyle etkileşim halinde kalmayı başarıyor.

Kimi zaman dijital kanal projesi kimi zaman da bir reklam filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz son olarak doğum günü paylaşımı ile sevenleriyle buluştu.

23 Nisan doğumlu olan başarılı komedyen 50. yaşına girdiği bu özel günde Instagram hesabından dikkat çeken satırlar paylaştı.

cem-yilmaz-ic.jpg

Yeni yaşına dair dileğini de paylaşan Cem Yılmaz şunları yazdı:

"Bugün benim doğum günüm.50 yaşındayım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, Cumhuriyetimizin 100. yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim"

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Galatasaray Karagümrük 11'leri belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Karagümrük 11'leri belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı Yaşam
Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı
Kağıthane’de otoyolda duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü Yaşam
Kağıthane’de otoyolda duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü
Real Madrid rahat kazandı Spor
Real Madrid rahat kazandı
Lazio'ya Torino darbesi Spor
Lazio'ya Torino darbesi
Bakan Nebati’den bir ilginç ‘soğan’ tavsiyesi: Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle… Siyaset
Bakan Nebati’den bir ilginç ‘soğan’ tavsiyesi: Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle…
Çorum'da maganda kurşunu can aldı Yaşam
Çorum'da maganda kurşunu can aldı