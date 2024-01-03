Cemaatçi müdüre Milli Eğitim Bakanı’ndan koruma

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç hakkında CİMER üzerinden şikayet dilekçesi gönderiliyor.

Dilekçede Avrupa Birliği Ar-Ge projeleri kapsamında gelen paralar için usulsüz faturalar düzenlediği, makam aracını şahsi işleri için kullandığı, mesai saatlerinde makamında bulunmadığı iddia ediliyor.

Diğer taraftan dilekçede Yenişehir İlçe Milli Eğitim MEM Şube Müdürü Ziver Deniz hakkında da bir iddia ortaya atılıyor.

Orada da Mardin’e tayini çıkan Deniz’in Mardin’e evini taşıdı gibi gösterip yol harcırahı aldığı ancak hiç gitmediği, sahte olduğu düşünülen engelli raporuyla tayini sonradan iptal ettirdiği belirtiliyor.

MEB Müfettişlerinin soruşturması sonucunda hazırlanan raporda, sübut bulan eylemler için disiplin ve idari teklifler uygulanmak üzere idari birimlere sevk yapılıyor. Ödenen harcırah geri alınıyor!

Aynı dilekçede bir iddia daha yer alıyor. Toroslar ilçesinde kadrosu bulunan Yekta Toker, Yenişehir 24 Kasım Ortaokulu’nda iki tane kadrolu müdür yardımcısı olmasına rağmen bu okula vekil müdür olarak atanıyor.

Toker’in ayrıca kendisine hukuksuz bir şekilde ek ders yazdığı iddia ediliyor. İddialar sonrasında MEB Müfettişlerinin yaptığı soruşturma neticesinde 81 saat fazla ek ders ücreti kestiği tespit ediliyor ve yasal faiziyle beraber devlete geri ödettiriliyor.

Ancak ne hikmetse Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç hakkında bir türlü işlem yapılmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, sübut bulan eylemler için disiplin ve idari teklifler uygulanmak üzere idari birimlere sevk yapıldığını aktarırken il yönetimi ise, gelen dosyada ceza olmadığını belirtiyor.

Buraya kadar filmin fragmanıydı, film asıl buradan sonra başlıyor.

Eski bakan Mahmut Özer döneminde hakkında soruşturma açılan Necmettin Dinç yeni bakanın göreve gelmesiyle rahat bir nefes alıyor!

Neden mi dersiniz?

Tarikat sever bakan Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu CİHANNÜMA Vakfı’nın Mersin İl Temsilcisi Necmettin Dinç!

“Yenişehir’i yavaş yavaş ele geçiriyoruz” gibi cümleler kurduğu iddia edilen Dinç’le ilgili soruşturma açılmamasının nedeni daha iyi anlaşılıyor sanırım!

Şikayette bulunan vatandaş CİMER’den soruşturma dosyasını talep ediyor ancak “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle dosya paylaşılamayacağı belirtiliyor!

Hatta ve hatta iddialara göre, il milli eğitim müdürünün görevden alınması sonrası Dinç’in adı bu görevde geçiyor ancak siyasileri ziyaret etmediği gerekçesiyle ataması geri alınıyor!

Onun yerine Fazilet Durmuş atanıyor!

Fazilet Durmuş’un faziletli işlerini ise bir başka dosyada uzun uzun inceleyeceğiz!

Şimdi sıkı durun Mersin’de ahlaksız ilişkilerde de bulunduğu iddia edilen Dinç’in dosyasıyla ilgilenen Teftiş Kurulu Başkanlığı’na kim atanıyor biliyor musunuz?

Abdülkadir Özkan!

Haziran 2023’te Özkan’ın göreve gelişi sonrası Dinç’in dosyaları sümen altı ediliyor!

Neden mi dersiniz?

Çünkü ikisi de Kayseri Yahyalı doğumlu!

Ve iddialara göre ikisi de Yahyalı Cemaatine mensup!

Yahyalı Cemaati, Nakşibendilerin Kayseri grubu!

Bir Kayserili daha var bakanlıkta, kim dersiniz?

Hukuktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz!

Nazif Yılmaz da Kayserili, sadece köyü farklı o Develili!

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan bu üst düzey atamalarla beraber Necmettin Dinç derin bir nefes almasın da biz mi alalım?

Cemaat, akraba kayırmacılığını Mersin’de göze soka soka yapıyorlar!

Yetkililer bir açıklama yapar mı acaba?