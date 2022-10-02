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Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz

Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 23:07
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Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı

Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
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Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. 

Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı. (İHA)

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