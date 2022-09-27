Anadolu delikanlısı güreşçi imajı yerle bir oldu. Dünya şampiyonu güreşçimiz düğününde Macar eşi ile vals yaptı

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:42

Son Güncelleme: 27 Eylül 2022 Salı - 10:54 Takip Et

Dünya şampiyonu güreşçimiz düğününde Macar eşi ile vals yaptı. Anadolu delikanlısı güreşçi imajı yerle bir oldu