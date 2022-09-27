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  • Anadolu delikanlısı güreşçi imajı yerle bir oldu. Dünya şampiyonu güreşçimiz düğününde Macar eşi ile vals yaptı

Anadolu delikanlısı güreşçi imajı yerle bir oldu. Dünya şampiyonu güreşçimiz düğününde Macar eşi ile vals yaptı

Milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünyaevine girdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:42
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Dünya şampiyonu güreşçimiz düğününde Macar eşi ile vals yaptı. Anadolu delikanlısı güreşçi imajı yerle bir oldu

Anadolu delikanlısı güreşçi imajı yerle bir oldu. Dünya şampiyonu güreşçimiz düğününde Macar eşi ile vals yaptı
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Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi.

Akgül ile Bianka Cekusz'un düğün törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

EŞİ İLE VALS YAPTI
Taha Akgül ve eşi Bianka Cekusz birlikte vals dansı yaptı.

MACAR GELİNİN GÜZELLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Düğünde milli güreşçi Taha Akgül'ün Bianka Cekusz güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı. Sosyal medyada da büyük ilgi çeken Cekusz için "Dünya güzeli misin yenge!" yorumları yapıldı.

TAHA AKGÜL CEVABI TÜRKÇE VERDİRTTİ
Gelin nikah memuruna İngilizce yanıt verince Akgül müdahale etti, Türkçe cevap verdirtti.
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cemalettin ertan
27.09.2022 11:07
taha birilerinin zoruna gitmis  
 
alıkınık
27.09.2022 10:52
türklük bitti iyisini alın kötüsü bize kalsın  
 
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