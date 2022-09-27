Burcu Karakaya ve Eray Altay evlendi

2019 yılında çekilen “Tam Kafadan” film setinde tanışan ve 3 yıldır mutlu birliktelikleri devam eden çift, geçtiğimiz günlerde Sarıyer sahilindeki Armonia Bosphorus’ta evlendi.

Burcu Karakaya’nın nikah şahitliğini yakın arkadaşları Ceren Türk ve Damla Colbay yaparken, Eray Altay’ın şahitliğini ise Canberk Yılmaz yaptı.

Çiftin yoğun iş takvimi sebebiyle balayını 2023 yazında çıkacağı öğrenildi.

