Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğün tarihi belli oldu. Düğün tarihini düğünde açıkladılar

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve nişanlısı Levent Dörter, Özpor Isı Yalıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi Cazım Özal'ın oğlu Yağız Özal ile Ayşe Sefer’in düğün töreninde sahne aldı.

Ankara’da yapılan görkemli düğün törenine iş, siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Düğünde Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter birlikte sahne alarak davetlileri eğlendirdi.

İlk önce sahneye çıkan Dörter, Dilan Çıtak Tatlıses'e olan düğün tarihini açıkladı. Dörter, sahneden inmeden önce “Buradan evlenen çiftlere bir yastıkta mutluluk diliyorum. Sahne sırasını 11 Ekim’de eşim olacak Dilan Çıtak Tatlıses'e bırakıyorum" dedi.

Gecenin finalini ise sanatçı Öykü Gürman yaptı.

