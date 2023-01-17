Cemil Kılıç açıkladı: Dinde Arapça ad zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil

Ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye Arapça adlar verilmesini değerlendiren ilahiyatçı Kılıç, Yeniçağ TV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıç "Bu kesinlikle asimilasyon politikasıdır. İslam'ın Arap milliyetçiliğine alet edilmesidir. Arap olmayan halkları İslam yoluyla Araplaştırma hareketinin önemli ayaklarından birisidir bu adlar konusu. Kur'an'ın hiçbir yerinde, Hz. Muhammed'in hadislerinin hiçbir yerinde Arapça ad zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhuriyet'le birlikte Türkçe adlara bir dönüş olduğunu hatırlatan Kılıç, "Şimdi yeniden 'sahabe adları' denilerek Arapça adları çocuklarımıza koydurmak istiyorlar. 'Arapça ad taşıyor' diye bir ayrıcalık olamaz tam tersine hangi ulusa mensupsa o ulusun adları konulmalıdır o ulusun çocuklarına. Başka bir ulusun yani Arap ulusunun adlarını koyuyorsa kendi soyunu ve kimliğini inkar ediyor demektir. 'Aslını inkar eden haramzadedir' der atalarımız" yorumunu yaptı.

Çocuklara verilecek Arapça adların, bu dünyada ve ahirette bir faydasının olmayacağını belirten Kılıç, "Çocuğuna başka bir ulusun adlarını vermek, ezikliktir, aşağılık duygusuna kapılmaktır. Türk isek çocuklarımıza Türkçe adlar verelim" çağrısı yaptı.

