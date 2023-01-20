Hilafet çağrısı yapan örgüt, Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'ı hedef gösterdi. Yargıtay terör örgütü olarak tanımlamıştı

Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasına rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim Medya'nın yöneticisi Muhammed Emin Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memuriyeti sona erdirilen Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç’ı hedef gösterdi.



"KILIÇ'IN KARALAMA VE HEZEYANLARINA..."

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Yıldırım, bu akşam saat 22:00’de yapacakları sohbet odasının duyurusunu yaparak, “Kılıç'ın Hilafet ve Hizb-ut Tahrir ile ilgili karalama ve hezeyanlarına verilecek cevapları dinlemek üzere davetlisiniz...” notunu düştü.







Yıldırım bir diğer paylaşımında ise “Bu akşam sohbet odamızda Aydın Tonga ve Cemil Kılıç'ın Hilafet ve Hizb-ut Tahrir ile ilgili karalama ve hezeyanlarına verilecek cevapları dinlemek üzere davetlisiniz...” dedi.







CEMİL KILIÇ’TAN SERT TEPKİ: EĞER İNSANLIKTAN NASİBİNİZ VARSA…

Yıldırım’ın paylaşımına itiraz eden Cemil Kılıç, “Siz önce sahip çıktığınız Emevi ve Abbasi halifelerinin Kuzey Afrika'da ve Türkistan'da işlediği cinayet ve katliamları reddedin. Eğer insanlıktan nasibini varsa... Siz önce el Muhtare'de halifeniz tarafından yakılarak katledilen 500 bin kölenin açıklamasını yapın...” diyerek hedef gösterilmesine tepki gösterdi.







MECLİS'E YÜRÜME MESAFESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEDEF ALINDI

Yargıtay'ın terör örgütü olarak tanımladığı Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim tarafından Ankara, İstanbul ve Adana’da “Tehlikenin farkında mısınız?” sloganıyla geçtiğimiz günlerde konferans düzenlenmişti. Medeni kanun ve laikliğin hedef alındığı konferanslarda hilafet çağrısı yapılmıştı.



Ankara’daki konferansta laikliği hedef alan Köklü Değişim Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Uğurlu, “Değerlerinden, tarihinden, kültüründen kopuk bu nesli bize miras bırakan laik Cumhuriyetin ta kendisidir” demişti.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nu hedef alan Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar ise “İslam'ın kanunlarını yok sayıp, ellerinin tersiyle itip, batıya gidip batıdan medeni kanun getirenler ailemizin içerisine dinamit koydular” ifadelerini kullanmıştı.



yenicaggazetesi.com.tr