Cenaze dönüşü taksi takla attı: 4 yaralı

Samsun'da cenaze dönüşü taksinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında akraba olan 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Cenaze dönüşü taksi takla attı: 4 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında, Ordu'nun Fatsa ilçesinden Düzce'de iş kazası sonucu hayatını kaybeden akrabalarının cenaze törenine katılıp geri dönenleri taşıyan taksi Samsun'da takla attı.

Şinaşi Baş idaresindeki 52 T 7320 plakalı taksi direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atarak yan yattı. Kazada, taksi şoförü Şinasi Baş ile akrabaları Hamide Erdoğan, İsmet Aslantürk ve Sebahat Özcan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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