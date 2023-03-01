Türkiye Devlet Bahçeli'nin her şeyini kaybetmiş depremzedeleri azarlamasını konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kahramanmaraş, Elbistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ziyaret sırasında depremzedeleri azarlamasını Türkiye'nin gündemi oturdu.

Bahçeli'nin depremzedelere dönük davranışı sosyal medyada ve siyasiler arasında büyük tepki çekti.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEPKİLER

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bahçeli'yi eleştiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bahçeli 'sessizlik olacak, indirin şunları' demiş. 'Sessizlik' diyerek görmek istediği Türkiye resmini, 'indirin şunları' diyerek benimsediği yöntemi açıklamış. Ne 'sessiz Türkiye' olacak ne de 'indirin' yöntemi… Çok sesli demokratik Türkiye’yi kuracağız."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, Milletin sözünü de, sesini de kesemez. Millet konuşacak. Devlet dinleyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç paylaşımında, "Elbistan’ı ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli’den hemşehrilerimin beklentisi il olma müjdesiydi. Ama müjde yerine fırça , hakaret ve tehdit geldi.Allah bana ömür verirse Elbistan’ı ben, biz il yapacağız. Benim hemşehrilerime siyaseten verdiğim sözdür bu. Elbistan il olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mesajında, "Devlet Bahçeli: 'Sessizlik olacak! Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları.' Deprem bölgesine gidip depremzede yurttaşlarımızı azarlamadığınız kalmıştı onu da yaptınız! Hep birlikte dağılıp gitmenize çok az kaldı" dedi.

Hatay'da kızı Eylem Şafak Aydın'ı depremde kaybeden sanatçı Orhan Aydın mesajında, "Göreceksiniz Elbistan’daki gibi olacak, halka ‘nasılsınız’ bile diyemeyecekler" ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Depremzede sessiz olacak, sokaklar sessiz olacak, statlar sessiz olacak, azıcık ses çıkaran hemen dağıtılacak! Ama bunlar herkese bağıracak, herkesi aşağılayacak. Bahçeli'nin ortağı olduğu despot yönetim anlayışını sandıkta dağıtmak eşit yurttaş görmediği insanların elinde..." dedi.

Hukukçu Cemil Çiçek, sosyal medya hesabından "Elbistanlılar Devlet Bahçeli'yi protesto etti. Bahçeli: "Sessizlik olacak! Dağıtın gitsin!"

Onbinlerce insan ihmal sonucu öldü. Sessizlik istiyorsanız mezarlıklara gidebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Güner Sönmez'den tepki



"BU İNSANLARIN EN AĞIR ELEŞTİRILERİNE KATLANACAKSINIZ!"

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Sönmez, "Ağır ve dayanılması güç bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların dünyaları başlarına yıkılmış; Anasını, babasını, çocuklarını kaybetmiş. Yine de bunların boynunu büküp duruma razı olmasını bekliyorlar. Bu insanların en ağır eleştirilerine katlanacaksınız, katlanmak zorundasınız!" dedi.



"BU İNSANLARA PARMAK SALLAYAMAZSINIZ!"

"Bu insanlara sus diyemezsiniz. Haline şükret diyemezsiniz." diye devam eden Sönmez, "Kaderine razı ol diyemezsiniz. Haddini bil diyemezsiniz. Had bildiremezsiniz. Parmak sallayamazsınız. Bu insanları anlamak, her eleştirilerine katlanmak zorundasınız!" satırlarına yer verdi.

Gazeteci İnan Demirel de Bahçeli'nin depremzedeleri azarlamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Demirel, "Devlet Bahçeli bakın depremzedeyi nasıl azarlıyor? "Sabote etmeye hakkınız yok, sessizlik olacak, indirin şunları, dağılın gitsin." Karşısında hukuk devleti vatandaşları değil padişahın tebası var sanki." paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Büyük depremin merkezi Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzede Elbistanlılarla tartıştı.

"DAĞILIN GİDİN"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Bahçeli'nin slogan atan ve pankart asan vatandaşlara "Kimsenin sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak dağılın gidin, indirin şunları" dediği görülüyor.

Bir vatandaş ise Bahçeli'ye "Sayın Devlet Bey, 2019'da biz cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor." ifadelerini kullanıyor

SOYLU VE ÜNAL ARAYA GİRDİ

Kalabalığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sakinleştirmeye çalıştı.