Cengiz Ünder'in liderliği nasıl aldığını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Sarı lacivertlilerin başarılı yıldızı takımını farka götürdü ve ilk yarıdan fişi 4-1'le çekti. İkinci yarının başında yine ağları havalandıran Kanarya haftayı 5 golle kayıpsız tamamladı.

5-1

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgârlı bir kış gününde İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertli ekipte Afrika Kupası'na giden Djiku ve Osayi'nin savunmadaki yokluğu; Serdar Aziz ile Mert Müldür tarafından tamamlandı. Fred'in yokluğunda orta saha ikilisi İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'dan oluşuyordu.

İrfan Can Kahveci de cezalı olduğu için sağ kanatta görev yapacak olan isim büyük beklentilerle Türkiye'ye gelen Cengiz Ünder'di. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ön alan baskısını yapmaya başlayan Fenerbahçe, her maçta olduğu gibi erken golü kokladı.

TARAFTARLAR DEPLASMANI İÇ SAHA YAPTI

Cengiz Ünder sık sık bir şut tehdidi göstermeye başladı ve kronometreler 6. dakikayı gösterdiğinde çok uzaklardan jeneriklik bir şut çıkarıp takımını bu füzeyle 1-0 öne geçirdi. İstanbulspor kalecisi Alp Arda'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Tribünlerde binlerce sarı lacivertli taraftar vardı ve maç başladıktan sonra bile gişelerdeki kuyruklardan stada girmeye çabalıyorlardı. Tabiri caizse Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun Kadıköy'e döndüğünü söylemek mümkün...

EDİN TUTUK KALDI

"Cengiz yüksek performansına devam edecek mi?" soruları aklımızda dönüp dururken, Edin Dzeko'ya "Al da at" dercesine paslar verdi ancak Boşnak golcü istediği gibi son vuruşlar yapamadı. Geçmiş maçlara göre formsuz gözüken Dzeko, ileride pek top tutamadı. Geride de Serdar Aziz ve Oosterwolde ikilisiyle stoper bölgesini tutmaya çabalayan Fenerbahçe, savunma yerleşiminde hiç güven vermeyip sorun yaşadı.

İstanbulspor 20. dakikadan sonra biraz daha çok rakip kaleye yürümeye başladı. 25-27. dakika geçişlerinde iki kritik pozisyonda kaleci Livakovic rakip oyunculara gol izni vermedi.

CENGİZ'DEN BİLİNÇLİ HIRS!

Cengiz Ünder, yarım saat geride kalırken yine golü kokladı ancak bu kez kaleci Alp Arda gole izin vermedi. İstanbulspor'un atağında 33'te korner direğine yakın bir noktada topu kaybeden yıldız oyuncu, rakibin Muammer Sarıkaya ile bulduğu gole zemin hazırladı.

Büyük üzüntü yaşayan Cengiz öylesine bilinçli bir hırsla baskı yaptı ki hemen 1 dakika sonra 34. dakikada stoper Mehmet Yeşil'in hatasını değerlendirip yeniden takımını öne geçirdi: 1-2. Bu golün atılış şekli çok büyük bir hatadan kaynaklandığı için ev sahibi ekipteki oyuncular büyük moral bozukluğu yaşadı.

DZEKO'YU BİLE DİRİLTTİ...

Maçın başlarında ileri uçtaki Edin Dzeko'nun sakin ve etkisiz olduğunu söyledim ama öyle bir Cengiz izledik ki ne yazsak az gelir... Devrenin bitimine kısa süre kala 44'te Cengiz Ünder yine sahneye çıktı ve kariyerindeki ilk hat-trick'ini yapmayı bildi: 1-3. Müthiş bir vuruşla Alp Arda'yı avladıktan hemen 2 dakika sonra 45+1'de sağ kanatta topuk pasını Mert Müldür'le buluşturdu. Mert'in ortasında bu kez Dzeko güzel bir son vuruş yaptı ve soyunma odasına gidilirken skor 4-1 olmuştu. Fenerbahçe bu skorla, ligde bu sezon ilk kez bir devrede 4 gol birden atan takım oldu.

TADIC PENALTIDAN FAYDALANAMADI

Sanki maçta hiç devre arası olmamış ve kaleler değişmemiş gibi ikinci devreye başlayan Fenerbahçe, 45+1'de yine sağ kanattan içeri bindiren Cengiz Ünder'in muhteşem ayak içi vuruşuyla farkı 4'e yükseltti: 1-5. Gol öncesi Szymanski'nin muhteşem pası ve saha görüşüne ek olarak, İstanbulspor defansının geride boş bıraktığı alan ve ihmali de önemliydi.

İstanbulspor defansı o kadar kötüydü ki; maçın 1 saatlik bölümü geride kalırken Szymanski tam 40-50 metre bomboş koştu. Kaleci Alp Arda son çare Polonyalı yıldızı düşürünce 62'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Tadic'e kaleci Alp Arda gol izni vermedi.

KARTAL, DİNLENDİRMEYE ALDI...

Karşılaşmanın geriye kalan sürecinde maçı zaten kopartan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal oyuncu değişikliklerine başladı. Cengiz Ünder ve Edin Dzeko yerine, Emre Mor ve Batshuayi oyuna girdi. Daha sonra Dusan Tadic'i de 10 Ocak Çarşamba günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi dinlendirmek isteyen deneyimli teknik adam Joshua King'e forma verdi.

İstanbulspor gerek ortaya çıkan farklı skor, gerekse takımın kadro kalitesinin Fenerbahçe'ye oranla düşük seviyede kalması nedeniyle hiç etki gösterememeye başladı.

BATSHUAYI DİREĞE TAKILDI

Maçta 6. gole çok yaklaşan Fenerbahçe'de bitime 10 dakikadan kısa bir süre kala Batshuayi direğe takıldı. Skor 5-1 olunca İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin son anları iyice antrenman temposuna döndü âdeta...

Kalan sürede konuk takım, İstanbulspor kalesine bol bol geldi ancak gole dönen herhangi bir atak yaşanmadı. Sarı lacivertliler 3 puanı Cengiz Ünder'in muhteşem oyunu ve 5 golle alırken, Konyaspor maçına konsantre olmaya başladı.