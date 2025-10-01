‘Cennetin Çocukları’ndan sürpriz çıkış

Haftanın dizisi: TRT 1’in yeni dizilerinden ‘Cennetin Çocukları’, aldığı reytinglerle dikkat çekiyor. İskender’in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyan dizi, ekrana gelen 2. bölümüyle 1.95 puan artışla sezonun şimdilik en büyük sıçramasını yaptı.

Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Oflu Hoca’nın eş bulma süreci

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Okumuş’un kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Seymen Aydın, Ömer Naci Boz gibi isimlerin olduğu komedi türündeki ‘Oflu Hoca 5’, 26 Eylül’de vizyona girdi.

87 bin 659 kişi tarafından izlenen Filmitoloji imzalı film, dostları tarafından yeniden evlendirilmek istenen Oflu Hoca’nın eş bulma sürecini anlatıyor.

‘Arpa Buğday Daneler’e yeni yorum

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin güçlü yorumcularından Orhan Hakalmaz, anonim bir halk türküsü olan ‘Arpa Buğday Daneler’i Sooly Music etiketiyle yayınladı. Geleneksel halk ezgisini çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan Orhan Hakalmaz, bu çalışmasıyla köklü kültür mirasını günümüzün dinleme alışkanlıklarına uyarlamış.

Türkü, Anadolu insanının emeğini, üretim kültürünü ve köy yaşamının doğallığını müzikseverlere aktarıyor.

Popüler müziğin geçmişine yolculuk

Haftanın kitabı: Türk popüler müziğinin 60’lı, 70’li, 80’li yıllarına ışık tutan sayılı arşivcilerden 25 yıllık radyocu, Ossi Müzik’in kurucusu, prodüktör ve yapımcı Hakan Eren’in ilk kitabı ‘Bir Zamanlar’, Masa Kitap’tan çıktı.

Hakan Eren, kişisel tarihinde müziğin yerinin, titiz bir arşiv çalışması yaparak nasıl kültürel bir boyuta evrilebileceğini gösterdiği kitabında 60’lı, 70’li ve 80’li yılların pop müzik tarihinde sahnelerin perde arkasında neler olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.