Cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak. Halil Konakçı gitmiş görmüş gibi cennetten haber verdi

Düzenleme: Serkan Talan
Cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak. Halil Konakçı gitmiş görmüş gibi cennetten haber verdi

Şirkin en büyüğünü yaptı. Halil Konakçı yine skandal açıklamalarla gündeme geldi. Konakçı, "Cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak. Hiç yaşlanmayan taze eşler" ifadelerini kullandı.

Gündemde kalabilmek için sık sık Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Halil Konakçı bu kez sosyal medyada verdiği vaazlarla tartışma yarattı. Halil Konakçı yine cennetteki hurileri anlattığı bir videosuyla gündeme geldi. Konakçı, yayınlanan son videosunda “Hep aynı, hiç yaşlanmayan taze eşler var. Genç ve taze eşleriniz, hanımlarınız var. Burada tabir açık. Yeni ergenliğe ermiş gibi bir tabir var. Yaşları da aynı. O kadar güzel ki o cennet hurileri… Diyor ki Hadis-i Şerif’te, ‘Eğer cennetten bir huri, denize tükürse, denizi bal tadında yapar”.

Konakçı'nın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN BAZI TEPKİLER

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KORUMA İLE GEZDİĞİ GÜNLERİ UNUTUP HİÇBİR ŞEYDEN KORKUSUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kendisinin deli bir adam olduğunu aktaran Konakçı, deli bir adamdan korkulması gerektiğini, kendisinin kar ve zarar hesabının olmadığını ve kaybedecek bir şeyi olmadığını belirtti.

“Çoluk yok, çocuk yok, para yok, mal yok, mülk yok hiçbir şey yok bende.. Kaybedecek dünya namına hiçbir şeyim yok..” ifadelerini kullanan Konakçı sadece gömleği, ayakkabısı ve pantolonunun olduğunu aktardı.

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18 BİN LİRALIK ATKISI VARDI

Konakçı her ne kadar malı ve mülkü olmadığını, kendisinin ölüm dahil hiçbir şeyden korkusu olmadığını aktarsa da 2023 yılının başında 18 bin liralık atkısı ile verdiği pozlar da sosyal medyada yeniden gündem olmuş, “Hiçbir şeyim yok deyip on binlerce liralık atkı takıyor, ölümden korkmuyorum deyip korumasız gezemiyor” yorumu yapılmıştı.

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