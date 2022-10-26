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Telefonda ''sinyal'' kanunu kabul edildi

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan “Bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının bloke edilmesine ilişkin yasa teklifi” TBMM’de kabul edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 08:24
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Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor. Telefonda ''sinyal'' kanunu kabul edildi

Telefonda ''sinyal'' kanunu kabul edildi
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OdaTV'nin haberine göre, AKP’nin hazırladığı “Bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının bloke edilmesine ilişkin yasa teklifi” TBMM’de kabul edildi.

Buna göre, kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan, yani telefon görüşmesi yapılmayan ya da mesaj atılmayan, internete girilmeyen cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılarak pasif hale düşürülecek.

Teklife göre, bir yıl geçtikten sonra cep telefonunu son kullanan kişi bir sim kart takarsa, telefon tekrar aktif hale gelecek. Ancak pasife alınmış telefon başkasına satılmış ya da hediye edilmişse telefonu alan kişinin sim kartı o telefonda çalışmayacak. 

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Ali dargin
26.10.2022 09:43
akp yönetimi boş şeylerle uğraşmaktan baska bisey yapmiyor. onun la uğraşacağına şebeke cekmeyen yerleri yap.  
 
Bir meczup
26.10.2022 09:42
Aylardır beklediğimiz bir yasaydı,gözümüz yollarda kalmıştı bir çok kişinin derdine derman olacaktır.Ülkenin kanayan yarasıydı kafa yorulup yasa çıkartılması çok iyi olmuş.  
 
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