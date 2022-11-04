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Türk Telekom'dan internet tarifelerine dev zam. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İnternet ve telefon abonelik ücretleri döviz kuru ve enflasyon oranlarından etkilenmeye devam ediyor. Türk Telekom yaptığı açıklama ile internet paket ücretleri, tarife ücretleri ve Statik IP ücretlerinde zam yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:47
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Milyonlarca kullanıcıya ulaşan Türk Telekom Aralık ayından itibaren tarifelerine zam yapacağını açıkladı

Türk Telekom'dan internet tarifelerine dev zam. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak
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Türk Telekom bireysel ve kurumsal müşterileri için zamlı tarifelerini paylaştı. 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak olan zam ile birlikte Türk Telekom internet tarife ücretleri 75 TL zamlanmış durumda. Kurumsal ve bireysel kullanım için zamlı tariflerini paylaşan şirket, Statik IP ücretlerine de önemli oranda zam yaptı.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Shiftdelete'nin aktardığına göre, 1 Aralık2022 tarihinden itibaren ile geçerli olmak üzere internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP paket ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır.

Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Aralık 2022’ye kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz taahhütleri süresince internet paket ve Statik Ip paket fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi bitiminden sonra müşterilerimizin mevcut paketleri güncel tarife ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.

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