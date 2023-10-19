Cep telefonu ve tereyağı çalan şüpheli: Pişmanım, bir daha yapmayacağım

Erzurum'da bir zincir marketin 4 şubesinden cep telefonu, başka bir marketin de 3 ayrı şubesinden tereyağı çaldığı saptanan Y.M.B. (22), adliyeye sevk edilirken gazetecilere "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Şüpheli, tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Cep telefonu ve tereyağı çalan şüpheli: Pişmanım, bir daha yapmayacağım

Olay, 14 Ekim günü Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Zincir bir marketin çalışanı vitrinde bulunan cep telefonlarından iki tanesinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen personel, bir kişinin, yanında getirdiği anahtarla vitrini açarak telefonları çaldığını gördü. Marketin diğer şubelerine olayı bildiren görevli, vitrinlerin kontrol edilmesini istedi. Market yöneticilerinin yaptığı incelemede aynı kişinin, Yakutiye ve Aziziye ilçesinde bulunan başka şubelerden de aynı yöntemle cep telefonu çaldığını tespit etti.

İhbar üzerine harekete geçen Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptıkları incelemede şüphelinin Y.M.B. olduğunu belirledi. Başka bir marketin şubelerinden de tereyağı çaldığı anlaşılan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Vitrin anahtarını hatırlamadığı bir marketin personelinin unuttuğu çikolata reyonundan aldığını ileri süren Y.M.B. ifadesinde, anahtarla bütün vitrinlerin kilidini açtığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.M.B., gazetecilere "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi.

Y.M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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