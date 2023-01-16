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Cesedi bulundu. Katil babası çıktı 

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında keçilerini otlatmaya gittikten 2 gün sonra cesedine uzlaşılan gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:14
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Cesedi bulundu. Katil babası çıktı 

Cesedi bulundu. Katil babası çıktı 
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İHA'nın haberine göre, Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden Mazlum Tanış’tan (23) bir süre sonra haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine genci aramak için jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylüler harekete geçti. 

Yapılan çalışma çerçevesinde 2 gün sonra gencin kayalıklar içinde cansız bedenine ulaşıldı. Mazlum Tanış’ın cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin belli olması için Van Adli Tıp Kurumuna otopsi için sevk edildi. Tanış’a yapılan otopsi sonucu vücudunda av tüfeği saçması bulundu. 

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, en son oğlu ile birlikte dağda bulunan baba Zübeyit Tanış’ı tekrardan ifadeye çağırdı. Yapılan sorguda, Zübeyit Tanış ifadesinde 10 Ocak’ta tartışma sonucu oğlunu vurduğunu, vurduktan sonrada silahı toprağa gömdüğünü açıkladı.

Tanış ifadesinde ayrıca eve döndükten sonra jandarma ve AFAD’a kaybolduğu ihbarını yaptığını söyledi. Baba Tanış, sevk edildiği mahkeme sonucu tutuklandı.

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