Cesedi mağarada bulunmuştu. 2 cinayet sanığına müebbet hapis

Hakkari'nin Kaval köyünde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi geçen yıl mağarada bulunan Halil Duman'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

KAYNAK: İHA
Cesedi mağarada bulunmuştu. 2 cinayet sanığına müebbet hapis

Hakkari'nin Kaval köyünde 2018'de kaybolan 9 çocuk babası Halil Duman'ın (76) cesedi, 4 yıl sonra cinayet zanlıları A.Y. ve H.K.'nin itirafı sonucu bir mağarada bulunmuştu.

24 Mayıs 2022'de yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan A.Y. ve H.K'nin yargılandığı davanın karar duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve A.Y.'nin "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz yargılanan A.D.'nin ise beraatine karar verdi.

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