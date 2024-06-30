Çeşme’deki yangının çıkış anının görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çeşme’deki yangının çıkış anının görüntüsü ortaya çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınının nasıl çıktığı ortaya çıktı. Yangın, bir kişinin attığı sigara izmaritinden çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre bir sorumsuzun attığı izmaritin ormanları nasıl küle çevirdiği gözler önüne serildi.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

ATILAN İZMARİT YANGINI BÖYLE ÇIKARDI

Öte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Menderes‘te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

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