Çete üyelerinden 3 hakime rüşvet iddiası. İlk duruşmada tahliye edilip kayıplara karıştılar

Türkiye'de uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve 15 kişi tutuklanmıştı. 'Cherokee' soruşturması kapsamında Üstün ve 15 kişi ilk duruşmada tahliye edildi. Yapılan itiraz üzerine 15 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı. Serbest kalan kişilerden sadece biri yakalanabildi diğerleri sırra kadem bastı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 hakim açığa alındı.

TÜRKİYE'DEKİ BARON ABDULLAH ALP ÜSTÜN

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında, çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu belirlenmişti.

Geçen yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” , “örgüte üye olma” , “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” , uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” , “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDULAR

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen ilk duruşmada, duruşma savcısı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Oktay A. ise aralarında Abdullah Alp Üstün'ün de bulunduğu 15 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

SIRRA KADEM BASTILAR

Ancak Sanık Abdullah Alp Üstün hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş ise de sanığın bu tedbire uymadan firar ettiği, yapılan itiraz üzerine haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan yalnızda Aziz Demir'in yakalanabildiği öğrenildi.

HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 15 sanığın tahliye kararını veren Mahkeme Başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş ve Duruşma Savcısı Abdulmelik Peker'in tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üye hakimlerinin makam odalarını, mahkeme kalemi ve duruşma salonunu gösteren tüm güvenlik kamera görüntüleri muhafaza altına alındı.

RÜŞVET İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Teftiş müfettişleri hazırladıkları raporu HSK 2. Daire'ye gönderdi. HSK 2. Daire'ye gönderilen dosyaya giren raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mahkeme Başkanı Oktay A. ve suç çetesi lideri Abdullah Alp Üstün hakkında mail yoluyla ihbarda bulunulduğu belirtildi. İhbarda Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve çete üyelerinin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmadan önce Mahkeme Başkanı ile 750 bin dolara tahliye kararı için anlaştıkları iddiaları yer aldı.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Raporda, duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmesi, dosyada bulunan deliller ve kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen mahkeme başkanının 15 sanığın tahliyesine karar verdiği belirtildi. Raporda, 'İlgililerin verdikleri kararla sanıkların kaçmasına imkan sağlayarak mesleki kıdem ve deneyimlerinden beklenen basireti gösteremedikleri, bu itibarla ilgililerin göreve devam etmelerinin soruşturmanın selameti ile yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği hususunda somut delillerin mevcut olduğu değerlendirilerek halen devam etmekte olan soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için tedbir istenmesi zorunluluğunun hasıl olduğu kanaatine varılmıştır' denildi.

3 İSİM AÇIĞA ALINDI

Müfettişler, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ile mahkeme heyeti üyeleri Arzu A. ve Veysi G. için ihraç kararı istedi. Rapor doğrultusunda HSK, 3 hakimi de açığa aldı.