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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı herkesi şaşırttı.

Galeri Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:48
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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

İnternet haber'de yer alan bilgilere göre, ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, hem eğlendiren hem de bilgilendiren sorularıyla izleyicileri ekran başına topluyor.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Yeni sezonda ilgiyle takip edilen yarışmada geçtiğimiz günlerde sorulan 200 bin TL değerindeki 'Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?' sorusunu Aslı Şengül'ün yanlış cevaplaması herkesi şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Sorunun cevabıyla ilgili değerlendirmesini kısa tutan Şengül acele etti ve oranlı şıkkını söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Cevaba çok şaşıran Şengül, 'uygunla oranlı nasıl eş anlamlı ki bana bir cümle kurun. Yok yani' diyerek itirazını ile getirdi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

İmirzalıoğlu'nun 'Onu sen araştıracaksın Aslı. O doğru olmazsa buraya çıkmaz' sözlerine Şengül, 'Ben araştırayım' yanıtını verdi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

İşte herkes tarafından merak edilen 'Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?' sorusunun yanıtı şöyle

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?A- OranlıB- ElverişliC- MüsaitD- UcuzDoğru cevap ise D Şıkkı Ucuz olacaktı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

11/14
Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

12/14
Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

13/14
Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

14/14
Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

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