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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının bilemediği soru olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusuna yanlış cevap verince sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:50
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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elendiği soru şaşkına çevirdi

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının bilemediği soru olay oldu
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı ilgi görmeye devam ediyor. Programa katılan Dilara Tayfun, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı.

'BEŞİ BEŞ KURUŞTAN BEŞ YUMURTA KAÇ KURUŞ EDER?'

Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı. "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı doğru cevabı görünce şoke oldu.

Yarışmacı soruya 25 yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu.

2 BİN LİRAYLA AYRILDI

Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun içinde bulunan yanıtı (5), tane tane elleriyle göstererek anlattı.
Yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.
 

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y.emre
21.11.2022 11:29
böyle sorularda ancak bizim ülkemizde sorulur. biraz da gülelim diye sorulmuş.  
 
ghost
21.11.2022 11:28
yıl 2008 veli toplantısı lise 3 , öğretmen bagırıyor öğrenci velilerine bu sınıfta toplama,çıkarma,çarpma,bölme yapmasını bilmeyenler var diye !!!!!!velimi kabahatli öğretmenmi ? ( bana göre hepsi)  
 
Menderes YILDIRIM
21.11.2022 11:09
Ben öncelikle bu yarışmaya katılma CESARETİ gösterenleri KUTLUYORUM. Bildiklerimiz orada o koltuğa oturunca UNUTULUR. Bu Koltuklarda ZOR SORULARDAN değil BASİT sorulardan KORKULMALI. Saygılarımla  
 
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