Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının bilemediği soru olay oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı ilgi görmeye devam ediyor. Programa katılan Dilara Tayfun, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı.

'BEŞİ BEŞ KURUŞTAN BEŞ YUMURTA KAÇ KURUŞ EDER?'

Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı. "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı doğru cevabı görünce şoke oldu.

Yarışmacı soruya 25 yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu.

2 BİN LİRAYLA AYRILDI

Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun içinde bulunan yanıtı (5), tane tane elleriyle göstererek anlattı.

Yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.

