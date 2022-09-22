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Boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı yere göğe sığdıramadı

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile boşanacakları iddialarını yalanladı. Eşi Sinem Kobal’ı da yere göğe sığdıramadı. 

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:45
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Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı öve öve bitiremedi! Ünlü çift ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti

Boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı yere göğe sığdıramadı
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Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Sinem Kobal ile boşanacağı iddiası gündeme gelen İmirzalıoğlu, iddialara cevap verdi. 

Ayrılık iddialarını yalanlayan Kenan İmirzalıoğlu "Harika bir anne, annelik ona çok yakıştı. Sinem'den muhteşem bir anne çıktı, annelik onun için en önemli şey. Her şeyle an an ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe saygım katlanıyor. Larin de ablalık yapıyor" diye konuştu. 

İmirzalıoğlu ekranlara dönüp dönmeme konusunda ise "Konuştuğumuz işler var ama şudur diyeceğim iş yok. Değecek bir buluşma olmalı" dedi.

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin Larin ve Leyla adında iki kızı var.
 

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