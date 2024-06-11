Cevizin kalbe yararı var mı? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif açısından zengin bir besin olmasıyla biliniyor. Bu besin ögeleri, kalp sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlık için birçok fayda sağlayabilir.

Cevizin Kalbe Faydaları:

Kolesterolü Düşürür: Ceviz, LDL ("kötü") kolesterol seviyesini düşürmeye ve HDL ("iyi") kolesterol seviyesini yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu da kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzman Dr. Ayşe Yılmaz, "Düzenli ceviz tüketimi, LDL kolesterolü 10 mg/dL'ye kadar düşürebilir" dedi.

Kan Basıncını Düşürür: Ceviz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Uzman Dr. Mustafa Özcan, "Cevizdeki potasyum ve magnezyum gibi mineraller, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir" dedi.

Kan Pıhtılaşmasını Önler: Ceviz, kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu da kalp krizi ve felç riskini azaltabilir.

Uzman Diyetisyen Betül Kocabaş, "Cevizdeki omega-3 yağ asitleri, trombositlerin bir araya gelmesini önleyerek kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir" dedi.

İnflamasyonu Azaltır: Ceviz, iltihapla mücadeleye yardımcı olabilir. Kronik iltihaplanma, kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok hastalığın riskini artırabilir.

Uzman Dr. Ayşe Yılmaz, "Cevizdeki antioksidanlar, iltihapla mücadeleye yardımcı olabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir" sözlerini kullandı.

Bilimsel Bulgular:

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ceviz tüketimi LDL kolesterolü 10 mg/dL'ye kadar düşürebilir ve kalp hastalığı riskini %10 oranında azaltabilir.

2016 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre, ceviz tüketimi kan basıncını 5 mm Hg'ye kadar düşürebilir.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ceviz tüketimi kalp krizi ve felç riskini %15 oranında azaltabilir.

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ceviz tüketimi iltihaplanma belirteçlerini %30 oranında azaltabilir.

Uzmanların Önerileri:

Günde 4-5 ceviz tüketmek, kalp sağlığı için faydalı olabilir.

Cevizi çiğ, kavrulmuş veya salatalara eklenmiş olarak tüketebilirsiniz.

Cevizi öğüterek yoğurt, smoothie veya tahıllarınıza ekleyebilirsiniz.

Cevizi pişirmek, omega-3 yağ asitlerinin bir kısmını yok edebileceğinden, pişirmeden tüketmek daha faydalıdır.

Ceviz, kalp sağlığı için birçok faydası olan besleyici bir besindir. Düzenli ceviz tüketimi, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ceviz, kalp sağlığı için tek başına yeterli değildir. Kalp hastalığı riskinizi azaltmak için sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve stresi yönetmek gibi diğer yaşam tarzı değişikliklerini de yapmanız önemlidir.

Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, ceviz tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.