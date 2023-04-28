Çevre örgütü Greenpeace'in kurucu ortağından flaş açıklama: İklim krizi tamamen uydurma

İklim kriziyle ilgili flaş açıklama. O açıklama Greenpeace'ın kurucu ortağı Dr. Patrick Moore'den geldi. Moore katıldığı bir programda "İklim krizi tamamen uydurma" dedi. O konuşma sosyal medyadan paylaşıldı.

Çevre örgütü Greenpeace'in kurucu ortağından flaş açıklama: İklim krizi tamamen uydurma

Yazar Hüseyin Vodinalı, Greenpeace'in kurucu ortağı Dr. Patrick Moore'in televizyonda yaptığı konuşmayı paylaştı. Vodinalı'nın paylaşımında, Moore konuşmasında İklim krizinin olmadığını iddia etti.

İşte o paylaşım:

"Greenpeace kurucu ortağı Dr. Patrick Moore, hayali "iklim krizi" üzerine konuşuyor: "[İklim felaketi] tamamen uydurma. İklim, Dünya oluştuğundan beri değişiyor ve değişmeye devam ediyor. Bugün iklimde olanlar sıra dışı değil. Nispeten iyi huylu bir iklim ve hava durumu zamanı."

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