Çevre örgütü Greenpeace'in kurucu ortağından flaş açıklama: İklim krizi tamamen uydurma

Yazar Hüseyin Vodinalı, Greenpeace'in kurucu ortağı Dr. Patrick Moore'in televizyonda yaptığı konuşmayı paylaştı. Vodinalı'nın paylaşımında, Moore konuşmasında İklim krizinin olmadığını iddia etti.

İşte o paylaşım:

"Greenpeace kurucu ortağı Dr. Patrick Moore, hayali "iklim krizi" üzerine konuşuyor: "[İklim felaketi] tamamen uydurma. İklim, Dünya oluştuğundan beri değişiyor ve değişmeye devam ediyor. Bugün iklimde olanlar sıra dışı değil. Nispeten iyi huylu bir iklim ve hava durumu zamanı."