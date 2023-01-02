Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde kariyer müfettiş, uzman ve denetmen yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 383 uzman personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

KARİYER MÜFETTİŞ, UZMAN VE DENETMEN YARDIMCISI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatında Müfettiş Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında Milli Emlak Uzman Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başkanlığında ise İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı unvanı için aşağıdaki tabloda unvan ve kadro sayıları belirtilen kadrolara atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla (iki aşamalı) alım yapılacaktır.