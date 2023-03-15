Ceyda Ateş kızının fotoğrafını paylaştı. ''Türkiye güzeli yetişiyor''

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talya, dört aylık oldu.

İlk kez annelik duygusunu tadan ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ateş, sık sık hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor.

Eşi Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ceyda Ateş, uzun bir zamandır burada yaşıyor.

Talia adını verdiği bir kızı bulunan oyuncu, sosyal medyadan ailesi ile alakalı da paylaşımlarda bulunuyor.

İki yaşında bir kızı bulunan Ceyda Ateş'in kızı Talia Toplusoy, babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Oyuncu Ceyda Ateş'in son paylaşımı da kızıyla alakalı oldu. Talia'ya gelen yorumlar arasında, "Aman Allah'ım bir Türkiye güzeli yetişiyor" yorumu oldukça dikkat çekti.

İşte Ceyda Ateş'in kızı Talia Toplusoy...