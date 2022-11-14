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Ceyda Ateş 'Son Dilek'i anlattı: Gözümden akan her yaş gerçek

'Son Dilek'te rol alan Ceyda Ateş, "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:56
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"Gözümden akan her yaş gerçek" Ceyda Ateş 'Son Dilek'i anlattı

Ceyda Ateş 'Son Dilek'i anlattı: Gözümden akan her yaş gerçek
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'Son Dilek' filminin özel gösterimi Gayrettepe'deki Point Otel’de yapıldı.

Yapımcısı Mehmet Enver Sarıkaya olan, yönetmen koltuğunda Melek Öztürk'ün oturduğu projede yer alan oyuncular Ceyda Ateş, Anıl Altan, Seda Akman, Erkan Bektaş, Ümit Özcan, Şebnem Özinal, Ebrar Alya Demirbilek, Ayaz Gülşen, basın mensuplarının sorularını cevapladı. 
Gösterim öncesi gazetecilerle bir araya gelen ekip, “İzleyenlerin gözyaşlarını tutamayacağı bir film çektik” dedi. 

"GÖZÜMDEN AKAN HER YAŞ GERÇEK"

Ceyda Ateş, "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek. Oyunculuğu farklı yansıtmam gereken bir projeydi ve cidden duygulandığım için ağladığım anlar neredeyse hepsi" ifadelerini kullandı.

"ANNELİK MÜKEMMEL BİR DUYGU"

İki yıl önce kızı Talia'yı kucağına almasının ardından olgunlaştığını ifade eden Ceyda Ateş, " Bir sene içinde ona kardeş yapacağız. Arkadaş gibi büyüsünler istiyorum. Annelik mükemmel bir duygu. Şimdi Amerika'da okula gidiyor kızım. O yüzden Türkiye'ye temelli dönme durumumuz yok." dedi.
 

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