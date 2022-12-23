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Ceyda Ateş'i eşi Buğra Toplusoy'dan gelen soru şoke etti

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ceyda Ateş ve eşi Buğra Toplusoy ile YouTube'da soruları cevapladı. Buğra Toplusoy, eşine dönüp, "En büyük başarın ne benimle evlenmek mi?" diye sordu. Ateş, o soruya fena bozuldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:08
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Oyuncu Ceyda Ateş'e eşi Buğra Toplusoy'dan şok soru! "Saçmalama"

Ceyda Ateş'i eşi Buğra Toplusoy'dan gelen soru şoke etti
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Oyuncu Ceyda Ateş iş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de dünya evine girmişti.

İki yıl önce de kızları Talia dünyaya gelmişti. Bu aşk yüzünden ailesiyle arası açılan Buğra Toplusoy, ABD’ye gidip emlakçılık yapmaya başlamıştı. Florida’da yaşayan çift Youtube’da soruları cevapladı. Ateş “Buğra için değil kendim için ülke değiştirdim ama zorlandığım zamanlar oldu. İstanbul’daki hayatım da devam ediyor” dedi.

O SÖZLERE BOZULDU

Buğra Toplusoy da “En büyük başarınız nedir” sorusuna “Birincisi baba olmak, ikincisi varlıklı bir ailenin oğlu olmama rağmen başka bir ülkede risk alıp iş hayatına atılmak; üçüncüsü ise hiçbir zaman ‘Ben oldum’ dememek” cevabını verdi.

Sonra eşi Ceyda Ateş’e dönüp “Senin en büyük başarın ne? Benimle evlenmek mi? Bence bu büyük bir başarı” diyerek şok etti.

Bu sözlere bozulan Ceyda Ateş eşine “Saçmalama” dedi.
 

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