Ceyda Düvenci annesine dair 'iyi ki'lerini sıraladı

Bu ayın ilk günlerinde Bülent Şakrak'la olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci soluğu anne ve babasının yanında aldı.

Bir yandan yaz tatili yapan bir yandan da onlarla çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ceyda Düvenci, bu defa annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı ve dikkat çekici duygusal satırlar yazdı.

Deniz kenarında annesine sarılmış bir halde görüldüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Düvenci şunları yazdı:

"Annesinin kızı diyeceksiniz. Çok da gurur duyuyorum bundan… Hayatımızın en büyük didişmelerini yaptık evet ama tüm dalgalar dinince, büyüyünce bin şükür dedim hep… İyi ki annem olmuş… İyi ki hep tuttuğunu koparmış… ve asla pes etmemiş. Bu şifa değil de ne?"