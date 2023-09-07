Ceyda Düvenci'den hayata dair tavsiyeler. "Kadından kadına kardeşlik tavsiyemdir"

Meslektaşı Bülent Şakrak'la 2015 yılında dünya evine giren oyuncu Ceyda Düvenci, Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yaşadığı ayrılık sonrası kendisine daha fazla vakit ayırmaya çalışan Düvenci, bu sırada sosyal medya paylaşımlarını da hiç kesmedi.

Ayrılık sonrası ailesinin yanına tatile giden ve kafasını dinleyen Ceyda Düvenci, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kimi zaman yaptırdığı dövmeyi takipçilerinin beğenisine sunan Düvenci kimi zaman da bu sefer olduğu gibi hayat dersi veriyor.

Güzel oyuncu son olarak yaptığı paylaşımla hemcinslerine seslendi ve "Kadından kadına kardeşlik tavsiyemdir" notuyla dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ceyda Düvenci'nin o satırları:

"İşimi hep, hep çok sevdim… gördüğünüz her yerde bana “güçlü kadınsın, her şeyi başarırsın” diyorsunuz ya işte o hep sevdiğim işi yapmaktan , üretmekten, koşarak işe gitmekten…

40 yaşımdan sonra sevdiklerimden destek ve yardım istemeyi öğrenmekle birlikte, kendi başıma ayakta durabilmenin, ihtiyaçlarımı karşılayabilmenin gücünü hep sevdim ve faydasını gördüm…

Kadından kadına kardeşlik tavsiyemdir… kendini özgürleştirecek, üretecek, geliştirecek alanını bul ve çalış… o zaman senden mutlusu yok inan… yağmurlu ve gökgürültülü bir gecenin bağlandığı sabahtan günaydın