Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Kaynak: mynet
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanma kararı almış ve bu karar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkes çiftin boşanma kararını şaşkınlıkla karşılarken, boşanmanın nedenine ilişkin bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, 2015 yılında dünya evine girmişti ve geçen yaz tek celsede boşanmıştı. Magazin gündemini uzun bir zaman boyunca meşgul eden bu ayrılık, aylar sonra yeniden gündem oldu.

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Çiftin boşanmasıyla ilgili bir iddia ortaya atılırken, Şakrak’ın ayrılmak istemesinin sebebinin ihanet olduğu ileri sürüldü. Gazeteci Seyhan Erdağ, çiftin ayrılık kararı almasının nedenine ilişkin konuştu ve "Bülent Şakrak, Maviye Sürgün adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmiş. Akpınar, sektörün içinde kimi zaman menajer, kimi zaman oyuncu olarak şansını deniyor.” ifadelerini kaydetti.

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İkilinin yakınında bulunan, dizi sektöründen çevrelerin verdiği bilgiye göre, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar birlikte görünmeseler ve sosyal medya paylaşımı yapmasalar da halen birlikteler.

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