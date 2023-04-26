Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş

Oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem tam bir hayvan dostu olduğunu gösterdi, hem de yaptığı yanlışla gülümsetti.

Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş

Kısa bir süre önce 8 yıldır evli olduğu meslektaşı Bülent Şakrak ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen ve bu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla yalanlayan Ceyda Düvenci bu defa takipçilerinin karşısına esprili bir paylaşımla çıktı.

Yaşadığı bir yanlış anlaşılmayı itiraf eden ve bir yandan da hayvan sevgisini ortaya koyan Ceyda Düvenci, sokaktan alıp beslemeye başladığı kedinin cinsiyetini 6 ay sonunda doğru bir şekilde öğrendiğini yazdı.

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Sakız Hanım adını koyduğu ve 6 ay boyunca dişi zannettiği kedinin erkek çıktığını söyleyen Ceyda Düvenci şunları yazdı:

"Aylar önce sokaktan alıp eve getirdim, kız suratlı diye Sakız Hanım aşağıya Sakız Hanım yukarıya 6 ay geçti. Bir baktık ki erkekmiş. Oldu mu sana Sakız Bey"

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