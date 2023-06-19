Boşanacakları iddia edilmişti. Ceyda Düvenci'den dikkat çeken paylaşım

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin ayrılık iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Düvenci'den boşanma iddiasını doğrulayan bir paylaşım geldi.

Boşanacakları iddia edilmişti. Ceyda Düvenci'den dikkat çeken paylaşım

Oyuncu çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikâh masasına oturdu.

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‘Okan Ali' adında bir oğulları bulunan çiftin aralarının kötü olduğu ve boşanacakları bir süredir iddia ediliyordu.

Söylentiler devam ederken, Ceyda Düvenci’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Kendisini bir iskelenin ucunda dururken gösteren fotoğrafın altına Düvenci şu satırları yazdı:

“Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…”

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