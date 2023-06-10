Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması

Oyuncu Ceyda Düvenci katıldığı bir etkinlikte Bülent Şakrak ile çıkan boşanma iddiaları için bakın ne dedi.

Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması

Ceyda Düvenci, Vialand AVM'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Düvenci, oyunculuktan kopmadığını söyledi.

64832e8086b2451d24966814.jpg

Yaptığı televizyon programlarıyla beğenilen Düvenci, "Televizyon programınız çok keyifli bir yere geldi. Haziran sonuna kadar çekimlerimizi tamamlayıp, tatile çıkacağız. Atölyemiz de çok iyi gidiyor. Dört kitabım çizim aşamasında. Artık başka bir şeye zaman kalmıyor. Tatil olmazsa ben üretemem, gelişemem, yazamam. Dolayısıyla her zaman tatile zaman ayırırım." dedi.

ceyda-duvenciden-bosanma-aciklamasi-442fa561.jpg

BOŞANMA İDDİASI SORULDU

Başarılı isime eşi Bülent Şakrak ile çıkan boşanma iddiaları da soruldu. "Eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı" haberleri hakkında ağzını bıçak açmayan Ceyda Düvenci, "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklamasını yaptı.

"OYUNCULUKTAN UZAKLAŞMAYACAĞIM"

"Oyunculuktan uzaklaşmadım" diyen ünlü isim, "Bu durum sette üç gün olmak istediğimden kaynaklı. Böyle küçük bir prensip geliştirdim kendi içimde. Çok beğendiğim senaryolar oldu ancak bir tek anlaşamadığımız nokta haftanın üç gün çalışma isteğim. Dijital platformda yer alan, çekim günleri belli olan bir dizi olabilir. Oyunculuktan kopamam" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Ceyda Düvenci'den anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafı üzerinden taşınma paylaşımı
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi
Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş
Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yeniden boşanma haberleri çıktı
Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak Spor
Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak
Bakanlık duyurdu! Başvurana 150 bin lira yatacak Ekonomi
Bakanlık duyurdu! Başvurana 150 bin lira yatacak
Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son Sağlık
Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son
Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza Güncel
Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza
Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor Yaşam
Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor
Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da Spor
Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da
Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı Güncel
Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı