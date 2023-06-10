Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması

Ceyda Düvenci, Vialand AVM'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Düvenci, oyunculuktan kopmadığını söyledi.

Yaptığı televizyon programlarıyla beğenilen Düvenci, "Televizyon programınız çok keyifli bir yere geldi. Haziran sonuna kadar çekimlerimizi tamamlayıp, tatile çıkacağız. Atölyemiz de çok iyi gidiyor. Dört kitabım çizim aşamasında. Artık başka bir şeye zaman kalmıyor. Tatil olmazsa ben üretemem, gelişemem, yazamam. Dolayısıyla her zaman tatile zaman ayırırım." dedi.

BOŞANMA İDDİASI SORULDU

Başarılı isime eşi Bülent Şakrak ile çıkan boşanma iddiaları da soruldu. "Eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı" haberleri hakkında ağzını bıçak açmayan Ceyda Düvenci, "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklamasını yaptı.

"OYUNCULUKTAN UZAKLAŞMAYACAĞIM"

"Oyunculuktan uzaklaşmadım" diyen ünlü isim, "Bu durum sette üç gün olmak istediğimden kaynaklı. Böyle küçük bir prensip geliştirdim kendi içimde. Çok beğendiğim senaryolar oldu ancak bir tek anlaşamadığımız nokta haftanın üç gün çalışma isteğim. Dijital platformda yer alan, çekim günleri belli olan bir dizi olabilir. Oyunculuktan kopamam" şeklinde konuştu.

