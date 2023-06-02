Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sanat camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek, aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

Şimdi duyduğuma göre çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılamamış! Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin terapiye rağmen yollarını ayırmaya karar verdiklerini öğrendim. 2015’den beri evli olan çift, oturup konuşarak, ayrılmak için beraber karar aldığı iddia ediliyor. Parmakla gösterilen çiftin boşanmamak için çok denedikleri fakat başaramadıkları ve çocukları için dostluklarını devam ettirmek istedikleri de gelen bilgiler arasında...

Bu boşanma, güzel oyucunun üçüncü boşanması olacak. Düvenci, 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin’le evlenmiş, iki yıl sonra ayrılmıştı. 2008’de ise Engin Akgün ile nikah masasına oturan Ceyda Hanım’ın bu evliliğinden Melise adında bir kızı olmuştu. Bu, Bülent Şakrak’ın da ikinci boşanması olacak. Şakrak, 2006’da meslektaşı Özge Borak’la evlenmiş ve 2010’da yollarını ayırmıştı.