Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor. Bir oğlu olan çift, evliliklerini kurtarmak için terapiye de gitmişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sanat camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek, aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

289280953-587103202835443-150787045-3hu3.jpg

Şimdi duyduğuma göre çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılamamış! Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin terapiye rağmen yollarını ayırmaya karar verdiklerini öğrendim. 2015’den beri evli olan çift, oturup konuşarak, ayrılmak için beraber karar aldığı iddia ediliyor. Parmakla gösterilen çiftin boşanmamak için çok denedikleri fakat başaramadıkları ve çocukları için dostluklarını devam ettirmek istedikleri de gelen bilgiler arasında...

unlu-cift-ceyda-duvenci-ile-bulent-sakrak-bosaniyor-mtgmv.jpg

Bu boşanma, güzel oyucunun üçüncü boşanması olacak. Düvenci, 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin’le evlenmiş, iki yıl sonra ayrılmıştı. 2008’de ise Engin Akgün ile nikah masasına oturan Ceyda Hanım’ın bu evliliğinden Melise adında bir kızı olmuştu. Bu, Bülent Şakrak’ın da ikinci boşanması olacak. Şakrak, 2006’da meslektaşı Özge Borak’la evlenmiş ve 2010’da yollarını ayırmıştı.

301306650-521951166361119-257122572-w8ku.jpg

İlgili Haberler
Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş
Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yeniden boşanma haberleri çıktı
Ceyda Düvenci'den yürek burkan satırlar. Yağmurlu ve sessiz Maraş'tan merhaba
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerini nasıl kurtardığı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
Son Haberler
Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı Ekonomi
Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı
Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede Spor
Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor Şifalı Bitkiler
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor
TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı Spor
TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı Teknoloji - Otomotiv
Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı
Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor Şifalı Bitkiler
Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor