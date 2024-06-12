Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu

Kadıköy'de bir genç yoldan geçenlerden bira parası isteyerek arkadaşlarıyla birlikte bu anları kameraya aldı. Sosyal medyada paylaşılan video, bazıları tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise bu davranışı uygunsuz buldu.

Kadıköy'de yaşanan ilginç olay, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir genç, caddede yürüyenlerden bira parası isteyerek arkadaşlarıyla birlikte bu anları gülerek kameraya kaydetti. Arkadaşlarının da kahkahalar eşliğinde desteklediği bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Videoyu izleyenlerin bir kısmı, bu durumu eğlenceli ve esprili bulurken, bir diğer kesim ise gençlerin bu davranışını uygunsuz ve rahatsız edici olarak değerlendirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Gençler eğleniyor, bunda kötü bir şey yok" derken, diğerleri "Bu tür davranışlar toplumda hoş karşılanmamalı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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