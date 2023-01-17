Ceyhan SYDV geçici 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik elemanı olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK

EN AZ B SINIF EHLİYET SAHİBİ OLMAK

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

SAĞLIK RAPORU

ADLİ SİCİL BELGESİ

KİMLİK FOTOKOPİSİ