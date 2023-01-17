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Ceyhan SYDV geçici 4 işçi alacak

Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik elemanı olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:26
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Ceyhan SYDV geçici 4 işçi alacak

Ceyhan SYDV geçici 4 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik elemanı olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

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