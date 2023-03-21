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Ceylanpınar'da dereye düşen 11 yaşındaki küçük kız ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sel felaketinin ikinci günü dereye düşerek kaybolan kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 21:57
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Ceylanpınar'da dereye düşen 11 yaşındaki küçük kız ölü bulundu

Ceylanpınar'da dereye düşen 11 yaşındaki küçük kız ölü bulundu
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(İHA) - Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart'ta Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi'nin Boncuklu mezrasında meydana geldi.

İddiaya göre, Fatma Sezer (11) isimli kız çocuğu kardeşi ile Cırcıp Deresi'nden su almaya gittiklerinde sel sularının etkisiyle su seviyesi yükselen dereye düştü.

Akıntıya kapılan kız çocuğunun bulunması için olay yerine giden jandarma ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Şanlıurfa, Erzurum ve Diyarbakır'dan bölgeye giden su altı arama kurtarma timleri, kız çocuğunu düştüğü bölgenin 4 kilometre uzağında buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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