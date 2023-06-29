Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 29 Haziran altın ne kadar kaç TL?
29 HAZİRAN PERŞEMBE GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.595,95 TL
Gram altın satış: 1.596,25 TL
29 HAZİRAN PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.559,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.660,00 TL
29 HAZİRAN PERŞEMBE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 10.188,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 10.594,00 TL
29 HAZİRAN PERŞEMBE YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 5.101,00 TL
Yarım altın satış: 5.321,00 TL
29 HAZİRAN PERŞEMBE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.464,32 TL
22 ayar bilezik satış: 1.500,45 TL