Gram altının ne kadar olacağını tarih vererek açıkladılar

Türk Lirası günden güne erirken; dolardaki artış ve onstaki düşüş sonrası altın fiyatlarının yönü merak edilmeye devam ediyor.

Altın fiyatları yatırımcılar ve yurttaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı dün 1597 liradan işlem görürken altın almak isteyenler ya da altınını satmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber kuyumculardan geldi.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.625 lira, Cumhuriyet altını da 10.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta boyunca "şahin" tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

TEMMUZ AYINA DİKKAT

Önceki gün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydederken, Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

Söz konusu gelişmelerin Fed'in faiz artırımına ilişkin elini kuvvetlendirdiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın Temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 87'ye çıktığını bildirdi.

KUYUMCULARDAN AÇIKLAMA

Analistler, Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kuyumcular bu süreçte de altın fiyatlarının yükselmesinden hemen sonra da yatırımcılar için yeni uyarılarda da bulundu.

Yeni hafta itibariyle de piyasaların dalgalanmaya başlayabileceğini ifade eden uzmanların da; yatırımcılara panik olmamaları gerektiği de ifade edilirken yıl bitmeden de gram altının 2 bin TL’ye ulaşabileceği ifade edildi.

Ekonomist Tuğberk Çitilci ise, “Kurda ilk etapta 28, daha sonra 28-30 TL potansiyeli göz önüne alındığında gram altının portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.