Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi pozisyonu için alım yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ve mülakat yöntemiyle 7'den 9'a kadar olan dereceli kadrolar için alım gerçekleştirilecek. Adaylar, 24-28 Haziran tarihlerinde, gün sonuna kadar e-Devlet aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler; ancak şahsi veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Başvuru yapacak adayların, dört yıllık lisans programı sunan yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmaları ve 2022 KPSS lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmekte. Ayrıca, sözlü sınav ve mülakat için belirlenen kadro sayısının beş katı kadar aday davet edilecek.

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