Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 122 sözleşmeli personel alımı

Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 122 sözleşmeli personel alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, birçok farklı iş alanlarında toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ve 18-35 yaş aralığı şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Alınacak personel sayısı şu şekilde belirlendi:

  • 33 Büro Personeli
  • 5 Avukat
  • 10 Mühendis
  • 4 Sosyal Çalışmacı
  • 39 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 24 Temizlik Görevlisi
  • 7 Şoför

Başvurular 9 Haziran'a kadar e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da değerlendirilmeyecek. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

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